韩美首脑举行第9次会谈

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅和美国总统特朗普于韩国时间24日上午在美国纽约举行首脑会谈。两位首脑在会谈中讨论了包括第三次美北首脑会谈在内的北韩核问题解决方案以及加强韩美同盟的方案。文在寅在开场白中表示，期待美北尽快重启工作协商，讨论第三次首脑会谈事宜。如果美北举行第三次首脑会谈，将可树立韩半岛无核化新秩序，这将成为世界历史的大转变。文在寅表示，特朗普总统访问板门店，通过行动展现了和平的历史性场景，特朗普总统的想象力和果断的决断很让人吃惊。得益于特朗普总统的领导力，南北韩关系取得了巨大发展，美北对话也得以继续。特朗普在谈到第三次美北首脑会谈问题时表示，目前与北韩的关系很不错，与金正恩委员长的关系也很不错，有待继续关注情况。特朗普称，人们都希望举行第三次美北首脑会谈，但到目前为止，无法判断结果，我认为，需继续关注情况。特朗普表示，虽然对北韩制裁措施有所增加，但北韩送还人质和美国士兵遗骸，相信北韩今后将继续采取这样的措施。特朗普还强调，北韩很长时间未再进行核试验。在谈到北韩短程导弹问题时特朗普表示，这并非很大的问题，不少国家都拥有短程导弹，但将同文在寅总统讨论相关问题，我不把北韩短程导弹问题视为很特别的问题。这是文在寅和特朗普第9次举行双边会谈，距离特朗普6月访韩双方会晤时隔3个月。