民调显示认为南北韩需要统一的韩国民众有所减少

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韩国国际广播电台报道：民调结果显示，最近两年韩国民众虽然认为北韩是需要合作的对象，但是对于是否需要统一的问题则持负面看法。根据韩国国防研究院2日向国会国防委员会提出的“2018年国防社会调查统计定期调查报告”资料显示，认为南北韩需要统一的意见为50.8%，比2016年的61.6%减少了10.8个百分点。认为不需要统一的意见为47.3%，比2016年的36%增加了11.3%。国防研究院9月12日至10月5日以全国1011人为对象进行的民意调查（可信任度为95%，误差范围为正负3.1个百分点）结果显示，回答在20年以后才能完成统一的受访者最多，占29.2%。认为不可能实现统一的人为26%，其后依次为20年以内(17.2%)、10年以内(14.9%)和5年以内(4.3%)才能完成统一。有关南北韩是否会正面发生武力冲突的问题，回答有这种可能的受访者为8.9%，比2016年的25.2%减少了16.3%，回答可能性较低的回答者为89.7%，比2016年的71.5%增加了18.2%。有关北韩是否会实现无核化的问题，回答北韩会实现无核化的受访者为32.2%,认为不会实现无核化的受访者为58.7%，持负面看法的人更多。