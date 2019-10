Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道:韩国国立中央博物馆表示,纪念韩国和波兰建交30周年的特别展“韩国美术:融入生活和灵魂”(Splendor and Finesse: Spirit and Substance in Korean Art))于本月11日至明年1月12日在华沙国家博物馆举行。这是东欧地区首个介绍韩国历史和文化的展览,将展示反映各时代特点的绘画、工艺、佛教美术作品等224件和391幅作品。本次展览共划分为5个时代,分别为史前时代、三国时代、统一新罗时代、高丽时代和朝鲜王朝时代。韩国国立中央博物馆曾于2015年同华沙国家博物馆等波兰19个博物馆合作举办展览,此次展览带有与此前展览交换的性质。博物馆有关人士称,95%的波兰国民是天主教信徒,而韩国的佛教文化尤为吸引参观者,他们对统一新罗和高丽时代的佛像和金属工艺表示惊叹。