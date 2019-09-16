5年间离职的韩国航空公司飞行员达460人

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韩国国际广播电台报道：在最近5年期间选择离职的韩国航空公司飞行员达到近500人，其中大部分都前往中国航空公司工作。韩国国会国土交通委员会所属共同民主党议员安浩永援引韩国国土交通部16日提交的资料指出，2014年至今年7月，8家韩国航空公司的460名飞行员离职。以去年年底为基准，韩国航空公司共有6316名飞行员，离职率达到了7%，即韩国航空公司出现人力流失现象。在离职的飞行员中，大韩航空的离职飞行员为172人，韩亚航空为86人，釜山航空(Air Busan)为52人，真航空公司为48人，济州航空44人，易斯达航空40人，德威航空14人，首尔航空4人。其中，至少有367人进入中国航空公司，占比80%。这些飞行员跳槽时期主要集中在航空产业繁荣期的2016年和2017年。分析认为，近5年来离职的韩国飞行员之所以大增是因为中国航空公司的待遇丰厚，加上市场上出现多家廉价航空公司，导致飞行员紧缺，其身价也自然抬升。但中国从去年开始构筑飞行员培训机制，加强外籍飞行员聘用基准，去年开始韩国飞行员跳槽至中国等外国航空公司的情况大为减少。加之每年培养的飞行员与日俱增，韩国政府与航空业界构筑并运营飞行员供需协议机制，目前韩国航空公司在确保和培养飞行员的工作上不存在任何问题。