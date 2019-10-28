韩统一部：保障韩国游客安全才能重启金刚山旅游

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韩国国际广播电台报道：统一部表示，在韩国游客人身安全得到保障的情况下，才有可能重启金刚山旅游，若南北韩举行工作会谈，将就这一问题进行讨论。统一部一位人士29日在接受媒体采访时表示，在重启金刚山旅游问题上，必须首先保障韩国游客的人身安全，韩国国民安心地前往北韩旅游是政府最重视的一项问题。这位人士在回答“若南北韩举行工作会谈，是否会就保护韩国游客安全问题进行讨论”的询问时表示，在研讨创意性解决方案的过程中，这些都是综合考虑的问题。他说，人身安全并非北韩签发签证或发送邀请函即可解决的问题，而是南北韩需通过协商制定韩国国民可以安心前往金刚山旅游的有关方案，这是韩国历届政府的立场，现任政府的看法也是如此。南北韩政府必须达成保障游客安全的协议。这位人士还说，目前讨论韩国游客前往金刚山旅游问题似乎为时尚早，为重启金刚山旅游，政府将从各个角度考虑各种条件与环境以及金刚山当地情况。另据最新报道，北韩拒绝韩国政府举行工作会谈商讨拆除金刚山韩方设施有关问题的提议。韩国统一部表示，北韩29日上午以金刚山国际观光局名义分别向统一部和现代峨山发来通知称，无需另外举行工作会谈，通过互换文件方式进行协商即可。此前，韩国政府28日通过南北共同联络事务所，向北韩亚太和平委员会和金刚山国际观光局发送通知，提议举行南北当局工作会谈，商讨拆除金刚山内韩方设施有关问题。