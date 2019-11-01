11月1日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1186.40，1元人民币兑韩币的汇率是1比173.83。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1145.60，1元人民币兑韩币的汇率是1比157.29。11月1日，韩国综合股价指数（KOSPI）以2100.20点收盘，上涨16.72点，涨幅0.80%。科斯达克指数（KOSDAQ）以662.34点收盘，上涨3.82点，涨幅0.58%。