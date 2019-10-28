美助理国务卿：文在寅和安倍晋三对话是令人鼓舞的信号

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韩国国际广播电台报道：正在韩国访问的美国国务院负责东亚及太平洋事务的助理国务卿斯蒂尔韦尔表示，他对最近韩日元首进行对话极为关注。斯蒂尔韦尔6日上午先后与韩国外长康京和等外交部高层人士进行会晤后，在接受媒体采访时谈到韩日元首进行会晤一事时表示，文在寅总统与日本首相安倍晋三进行对话颇为引人关注，也很令人鼓舞，这是在韩日改善关系的过程中出现的令人鼓舞的信号。斯蒂尔韦尔在说明文在寅总统和安倍晋三首相本月4日出席在泰国曼谷举行的东盟系列峰会期间进行了11分钟的交谈时作出了上述表示。他还说，韩美同盟关系是印度太平洋地区和平与安保的轴心，通过韩日元首在曼谷的会面，韩美同盟关系将进一步得到加强。斯蒂尔韦尔还说明了美国的印度太平洋战略和韩国新南方政策的重叠部分，他说，掌握相互关心问题和潜在的合作项目极为重要。斯蒂尔韦尔在接受媒体采访时，并未回答有关韩国终止韩日《军事情报保护协定》问题方面的询问。另据最新报道，青瓦台国家安保室第二次长金铉宗当天会见了美国助理国务卿斯蒂尔韦尔。双方在会晤时是否就韩国终止韩日《军事情报保护协定》问题进行了讨论，颇为引人关注。青瓦台一位官员当天在回答记者“美国助理国务卿斯蒂尔韦尔是否与金铉宗次长讨论到《军事情报保护协定》问题”的询问时表示，无可奉告。在回答“韩国政府对情报保护协定有什么看法”的询问时，这位人士说，和原有的立场相同。