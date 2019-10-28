2018年韩国跨国婚姻越南新娘最多

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韩国国际广播电台报道：去年韩国跨国婚姻的新娘中，越南国籍者最多，新郎则是中国国籍者最多。据韩国统计厅日前发表的“2018年多元文化人口动态统计”资料显示，去年在韩国进行婚姻登记的跨国婚姻新人为23773对，比1年前增长了1856对，增幅达8.5%。从2010年开始，韩国的跨国婚姻人数持续减少，2017年开始呈现增加势头。去年在韩国共有25万8千对新人结婚，比前年减少2.6个百分点。其中，韩国跨国婚姻比率为9.2%，比前年减少0.9个百分点。在去年的跨国婚姻人数中，新娘为外国国籍的占比最多，为67%，新郎为外国国籍的为19.6%，一方外籍新人加入韩国国籍的跨国婚姻比率为14.6%。据统计，去年，在外国新娘当中，越南国籍的为最多，达到30%，中国国籍的为21.6%，泰国国籍的为6.6%。自从2016年以后，越南籍新娘占比首次超过中国籍新娘。之后，两者差距持续扩大。在外国国籍的新郎当中，中国国籍的最多，为9.4%，其次为美国国籍的为6.2%，越南国籍的为2.5%。纵观韩国全国各地的跨国婚姻分布比例情况，济州岛的比例为最高，达12%，忠清南道为10.7%，世宗市为4.5%，大田市为7.3%。