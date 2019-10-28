国际社会对北韩构筑AI武器机制深表忧虑

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韩国国际广播电台报道：瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)6日在其网站发表的一份报告指出，北韩目前正在构筑人工智能武器体系，国际社会必须对此加以警惕。据透露，自从北韩进入金正恩领导的体制以来，北韩热衷于发展信息通信技术和网络空间领域的研究工作。有鉴于此，北韩已开始进行用于军事目的的人工智能研究开发工作。据斯德哥尔摩国际和平研究所发表的上述报告透露，目前北韩已经对人工智能网、机器人工程学、无人系统、网络空间等领域进行大量投资。据悉，北韩最近在网络空间和ICT领域发展迅猛，在不远的将来，北韩势必会把人工智能技术应用到军事领域。北韩通过开发人工智能技术加强网络攻击的行为备受世人关注。由于韩国和美国的电脑系统的薄弱环节容易被暴露，北韩能攻击核武器管制通信系统，美国向韩国提供的核遏制力的效率必将会丧失。另悉，北韩关心的人工智能的另一个领域是自动驾驶机器人技术。北韩能够利用该技术，改善无人飞机的性能。如果北韩研制出小型无人驾驶飞机，这将大大提高北韩对周边地区的侦查能力，且韩国雷达将难以探测到北韩的小型无人驾驶飞机。上述报告指出，目前最令人担忧的是拥有核武器的北韩有可能在无人驾驶飞机和无人潜水艇上搭载核武器，以取代洲际弹道导弹的攻击方式。由于目前北韩正受到国际社会的制裁，北韩恐难以在不久的未来成功开发小型无人驾驶飞机和无人潜水艇。