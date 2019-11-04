文在寅：自由贸易是共同繁荣之路 将为东亚和平加强合作

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅26日对韩国和东盟达成《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)表示欢迎，决定落实以韩国-东盟自贸协定为基础的自由贸易。文在寅当天下午在釜山会展中心结束韩国-东盟特别峰会后发布的联合新闻公报中作出了上述表示。他说，在全球围绕贸易保护主义的忧虑不断加大之际，我们再次确认自由贸易是共同繁荣之路。他还说，在本次峰会中，就以人为主的共同体、共同繁荣的创新共同体以及和平的东亚共同体三大未来蓝图达成了协议。文在寅说，韩国今年将把韩国-东盟合作基金增加2倍，截至2022年，将把针对新南方地区的政府开发援助（ODA）规模扩大2倍以上，利用韩国优秀的数字技术，加强同东盟在高等教育、农村开发、交通和公共行政等领域的开发合作。文在寅还说，我们将为建立和平的东亚共同体进一步加强合作，各国元首就包括韩半岛在内的东北亚和平与稳定以及东南亚安全与稳定息息相关达成了共识，决定为构建地区和平加强合作。东盟决定为实现韩半岛完全无核化和恢复韩半岛永久和平，通过东盟地区论坛（ARF）等东盟主要地区协议体，为韩半岛和平与稳定保持合作。东盟还对韩国政府在非军事区建设国际和平区的构想表示了支持。文在寅说，东盟的发展即韩国的发展，在以友谊与信任进行合作的过去的30年间，我们克服了外汇和金融危机，展现了亚洲的潜力。现在，我们信心十足，将会以分享和包容的“亚洲精神”，向地球村呈现未来的新答案。