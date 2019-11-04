美产牛肉进口创新高 市场份额突破50%

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韩国国际广播电台报道：据韩国贸易协会2日消息，截至10月底，韩国从美国进口牛肉总量达20万9034吨，同比（19万3685吨）增加7.9%。以1至10月为基准，今年前十月的美产牛肉进口量高于曾创下纪录的2003年同期（20万8636吨）。若保持此趋势，今年美产牛肉进口量将创下16年来的新纪录。据统计，截至今年10月，韩国牛肉进口总量为41万5112吨，其中美产牛肉占比50.4%。这是2003年美国爆发疯牛病以后，美产牛肉在韩国进口市场份额首次突破5成大关。从进口金额来看，截至10月末，美产牛肉进口额为15.4242亿美元，同比（13.9684亿美元）增加10.4%，有望创下2016年来的最高值。与此相反，今年澳大利亚和新西兰产牛肉进口有所减少。截至10月底，澳产牛肉进口量为17万0582吨，同比（17万7100吨）减少1.1%。新西兰产牛肉进口量为18371吨，同比大降13.5%。数据显示，澳产牛肉在2004年至2016年连续13年占据韩国进口牛肉市场份额首位，但之后一直呈下降趋势。新西兰产牛肉进口量也曾于2004至2008年间超过美产牛肉，此后一直位列第3。美产牛肉自1994年以后曾一直占据韩国进口牛肉市场首位，2003年占有率一度高达68.3%，之后由于疯牛病爆发，韩国全面禁止进口美国牛肉，美产牛肉实际上被“驱逐”出韩国市场。之后，美方以不再出现疯牛病疫情为由，要求韩国重新进口美产牛肉，经多次谈判，韩国允许进口不超30个月龄的美产牛肉。后因美方加大促销力度、韩美签署FTA等，美产牛肉在韩市场份额快速回升。韩国贸易协会相关人士表示，韩美FTA生效比韩澳FTA早几年，因此关税下调时差对价格产生较大影响。此外，韩国民众对疯牛病的忧虑实际上已经消失，这也推动美产牛肉进口量呈回暖态势。