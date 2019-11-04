北韩：联合国安理会讨论北韩人权为严重挑衅 将强硬应对

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韩国国际广播电台报道：据路透社当地时间4日报道，北韩就联合国安理会推进北韩人权讨论警告称，将进行强硬应对。北韩常驻联合国代表金成当天在发送给安理会的电子邮件声明中指出，讨论北韩人权的任何会议都是严重挑衅，将进行强硬应对。金成还表示，这是偏向美国敌对政策的行为，不仅对缓和韩半岛紧张氛围和解决核问题毫无帮助，反而将造成破坏。金成反复警告称，如果安理会坚持讨论北韩人权，韩半岛情况将再次恶化。包括12月安理会轮值主席国美国在内，英国、法国、德国计划于12月10日“世界人权日”召开会议，讨论北韩人权问题。安理会若要将北韩人权问题作为会议议题，须经过程序事项投票，投票由5个常任理事国和10个非常任理事国参与，需获得至少9个国家的同意。美国、英国、法国、中国、俄罗斯5个常任理事国没有否决权。去年，美国也曾推进召开会议讨论北韩人权问题，但由于玻利维亚、哈萨克斯坦两个非常任理事国支持中国、俄罗斯的反对意见，未能获得充分的赞成票，因此自2014年以来，首次未能成功举行北韩人权会议。目前，安理会10个非常任理事国为德国、比利时、波兰、科特迪瓦、多米尼加共和国、印度尼西亚、科威特、秘鲁、南非共和国和赤道几内亚。分析认为，若无意外，会议将按照美国的计划召开。