亚洲多国执行安理会对北制裁 关闭北韩餐厅

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韩国国际广播电台报道：柬埔寨境内的6家北韩餐厅全部关闭，泰国、尼泊尔境内的部分北韩餐厅也于上月关闭。分析认为，上述国家政府根据联合国安理会决议向北韩方面提出要求并采取了措施。预测认为，其他联合国成员国预计也将出现类似情况。4日，据当地消息人士透露，柬埔寨政府最近要求北韩关闭柬埔寨境内的所有北韩餐厅，并将北韩劳动者送还本国。柬埔寨首都金边、著名旅游城市暹粒市等地的平壤冷面、日照等6家北韩餐厅于上月30日全部关闭，餐厅工作人员也在准备回国。此前，柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆在与上月访问柬埔寨的北韩外务省副相李吉成的会晤中表示，柬埔寨作为联合国成员国，不得不遵守联合国安理会决议。根据联合国安理会2017年12月22日通过的对北制裁决议，为防止北韩赚取外汇，联合国成员国应将本国内所有北韩劳动者送还北韩。决议履行期限为今年12月22日，成员国必须在明年3月22日前就是否履行决议进行最终报告。此外，泰国境内的3家北韩餐厅中，位于曼谷的平壤迎日馆也于近日关闭。位于芭堤雅的牡丹餐厅是否已停止营业尚不确定，平壤玉流餐厅则截至4日晚仍接受电话预约。尼泊尔首都加德满都的2家北韩餐厅目前已全部关闭，在2家餐厅工作的北韩劳动者共50人，目前还留在当地的仅有5到6人，不过据消息人士透露，这些人员也将在本月中旬前回国。另外，与北韩保持着传统友好关系的越南境内有2家北韩餐厅，目前仍在正常营业。但有分析认为，由于越南从明年1月起将成为联合国安理会非常任理事国，预计也将采取措施履行安理会决议。与北韩同为共产党一党执政体制的老挝境内共有5家北韩餐厅，目前尚无特别情况，不过当地消息人士认为，由于老挝公开表示将遵守联合国安理会决议，有可能采取吊销营业执照等措施。