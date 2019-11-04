韩美防卫费分担谈判进入第二天 能否取得进展引关注

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韩国国际广播电台报道：正在美国华盛顿进行的第11次韩美防卫费分担特别协定（SMA）第4轮谈判当地时间4日进入第二天。韩方防卫费分担谈判首席代表郑恩甫与美方首席代表、美国国务院首席助理詹姆斯∙德哈特率领各自的谈判代表团在华盛顿进行第二天谈判。上月18至19日在首尔进行的第3轮谈判最终以美方离场、谈判破裂告终，此次是时隔2周重启谈判。美国主张韩国是富裕国家，应分担更多防卫费，持续要求大幅增额，但韩国认为应遵守现有协定框架。目前，美国要求韩国分担将近50亿美元的防卫费，是今年韩国分担额1.0389万亿韩元的5倍多。除了现有协定中的驻韩美军韩籍人员工资、军事建设费、军需支援费外，美方还要求韩国承担驻韩美军人工费、军务员及家属补贴、境外训练费用等。前一天在英国伦敦出席北约峰会的美国总统特朗普在回答驻韩美军全员继续驻扎是否符合美国安保利益的记者提问时表示，可以就此讨论，任何一个方向都可以接受，但若驻韩美军继续保持现有规模，韩国需更为公平地分担防卫费。预测认为，目前韩美两国立场分歧较大，年内或很难签署协定。不过，此前郑恩甫在回国后提到了“双赢”，并表示韩方也准备了各种应对方案，这让外界关注双方是否能取得有意义的进展。