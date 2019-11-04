美国IT企业：有迹象显示北韩黑客组织与东欧网络犯罪分子合作

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韩国国际广播电台报道：当地时间11日，据路透社报道，有迹象显示北韩黑客组织在犯罪过程中，与俄罗斯等东欧网络犯罪分子展开了合作。据报道，总部位于美国加利福尼亚的IT企业SentinelOne所属实验室在一份报告中指出，北韩黑客组织Lazarus通过一个名为TrickBot的网络犯罪组织入侵受害人账号。Lazarus涉及的黑客事件包括对2014年美国索尼影业进行网络攻击、2016年孟加拉国央行遭黑客袭击和2017年传播WannaCry勒索软件等，并因涉嫌窃取孟加拉国央行数百万美元被起诉。报告指出，此前也曾发现过Lazarus和TrickBot合作的迹象，BAE系统的一名研究员表示，正在研究今年4月网络犯罪分子向Lazarus贩卖遭黑客袭击机构的登录权的消息。报告还指出，今年7月日本电信商NTT的网络安全部门也曾推测北韩正与Lazarus和TrickBot的运营方合作。SentinelOne实验室的一名专家则表示，今年初Lazarus管理的一台服务器侵入了智利的银行间网络，而就在事件发生几小时前，这台服务器与TrickBot进行了通信。报告还认为，Lazarus与最精密、资源最丰富的俄罗斯僵尸网络（Botnet）运营有关。僵尸网络通过网络使大量电脑同时感染僵尸程序后进行黑客袭击。