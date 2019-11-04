今后韩国28至30岁未服役艺人也可前往海外演出

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韩国国际广播电台报道：今后未服役艺人在《兵役法》规定的兵役义务履行期限30岁以前将可稳定进行海外活动。根据最近修订的《兵役义务者海外旅行业务处理规定》，只要是有助于提高国家形象的海外演出，即使艺人年龄超过27岁，经文化体育观光部长官推荐，便可获得海外旅行许可。韩国兵务厅方面11日在文化体育观光部主办的大众文化艺术领域新制度说明会上表示，获文化体育部长官推荐的优秀大众文化艺人截止到27岁使用完所有短期海外旅行许可后，仍能取得海外演出许可。按照现行法律，25岁以上未服役者若要展开海外活动，须获得兵务厅长颁发的短期海外旅行许可。许可对象年龄在27岁及以下，一次限6个月以内、最多5次，合计不得超过2年。对于28岁及以上艺人能否获得短期海外旅行许可则缺乏法律依据，导致艺人很难稳定展开海外活动。今后只要获得文化体育部长官的推荐，28岁至30岁的艺人也可获得海外旅行许可。文化体育部长官将对演出是否有助于提高国家形象进行综合评价后做出决定。28岁以上未服役艺人一次海外旅行限3个月以内，对次数不做限制。3个月后若需延长，可在海外通过网络进行申请。另外，外交部还计划改善护照签发制度，为有助于提高国家形象的海外演出人员提供便利。未服役艺人若获文化体育部长官推荐，护照有效期有望从目前的1年延长至3年，到27岁为止一次可延长3年，28岁起每次延长1年。