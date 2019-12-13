12月13日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1195.05，1元人民币兑韩币的汇率是1比176.68。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1153.95，1元人民币兑韩币的汇率是1比159.86。12月13日，韩国综合股价指数（KOSPI）以2170.25点收盘，上涨32.90点，涨幅1.54%。科斯达克指数（KOSDAQ）以643.45点收盘，上涨6.51点，涨幅1.02%。