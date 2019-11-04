联合国大会通过北韩人权决议案

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韩国国际广播电台报道：联合国大会全体会议不经投票一致通过北韩人权决议案。该决议案谴责北韩侵犯人权，敦促北韩改善人权状况。该决议案于上月在联合国负责人权问题的第三委员会获得通过。这也是联合国连续第15年通过北韩人权决议案。决议案指出，有组织性的人权侵犯行为一直在北韩发生至今，范围广泛、程度严重，敦促北韩立刻停止侵犯人权。决议案还劝告安理会将北韩人权问题提交国际刑事法院，对北韩最高责任人采取适当措施。最高责任人实际上是指北韩国务委员长金正恩。决议案还提到，为改善北韩人权状况，南北韩开展对话极为重要。对此，北韩再度提出了抗议。北韩常驻联合国代表金成表示，决议案与实质性的人权增进和保护毫无关系，只是敌对势力不断重复的典型宣言，北韩对此予以强烈谴责，且已不觉得有投票的必要。中国、俄罗斯和委内瑞拉等部分国家也表示反对针对特定国家的人权决议案，中国还再度重申缓和制裁的必要性。此前，中国和俄罗斯向联合国安理会提交决议草案，其中包含解除部分对北制裁措施的内容。中国常驻联合国代表张军向记者表示，决议草案旨在缓解北韩对人道问题的担忧，打破美北无核化谈判僵局。该决议案若要获通过，至少需要联合国安理会15个理事国中9个国家的赞成，且5个常任理事国不实施否决权。目前，美国、英国、法国已表达了否定立场。