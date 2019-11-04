美参议院议员：若北韩进行挑衅 将加强经济制裁

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韩国国际广播电台报道：当地时间18日，主导对同北韩进行交易的金融机构和个人实施次级抵制的美国参议院议员表示，不管北韩的“圣诞礼物”是什么，将加强经济制裁予以应对。这些议员还批评中国和俄罗斯试图缓和对北制裁措施，强调应通过加强制裁，促使北韩重新回到谈判桌前。美国参议院前一天通过的《国防授权法》中包括以实施次级抵制为目的的瓦姆比尔法案相关内容，该法案取名为被北韩关押并最终死亡的美国大学生瓦姆比尔。民主党议员克里斯∙范∙霍伦当天在国会召开的记者见面会上，提到前一日美国太平洋空军司令查尔斯·布朗表示北韩可能在圣诞节前后试射远程弹道导弹，并称不管北韩有何想法，向北韩发出美国将以加强经济施压应对北韩进一步挑衅的信息是极其重要的。霍伦还指出，在多个国家中，特别是中国在对北制裁履行上存在诸多漏洞。他对中俄向联合国安理会提交要求缓和对北制裁决议草案提出批评，称这一举动“无疑是将我们引向错误的方向”。霍伦还表示，虽然法案赋予了特朗普总统允许例外情况的权限，但希望总统在北韩没有采取具体措施前不要使用这一权限。来自民主党、共和党的其他多名议员也作了相关发言。瓦姆比尔的父母也出席记者会，对以儿子名字命名对北制裁条款表示欢迎。2017年6月，被北韩关押的瓦姆比尔在没有意识的状态下被释放，并于6天后去世。