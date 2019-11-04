韩国人均国民收入增至韩战结束后的500倍

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韩国国际广播电台报道：去年，韩国人均国民总收入（GNI）增至韩国战争结束后的500倍。韩国银行19日表示，将国民收入统计基准年份从2010年改为2015年的工作已全部完成，新制作的统计资料可在韩国银行经济统计系统主页上查阅。新统计中的收入指标总体上较旧资料有所上调。根据新的统计结果，去年韩国人均国民收入达到了1953年的503倍，而按照以往的基准年份则为468倍。名义国内生产总值（GDP）也从1953年的477亿韩元上升至去年的1893万亿韩元，是此前的近4万倍。1954年到2018年实际GDP年均增长率为7.2%，较旧统计上调了0.1个百分点。人均国民收入年均增长率达到了10.0%，相当于韩战后人均收入平均每7年翻一番。按照每十年来划分，上世纪50年代的人均国民收入年均增速仅为3.6%，但60年代升至10.4%，70年代为22.8%，80年代为12.9%。进入90年代后，增长率跌至6.2%，2000年到2009年为6.1%，2010到2018年受韩元升值影响，小幅反弹至6.4%。国民收入统计是体现国家经济实力和国民生活水平的核心经济指标，为了反映变化的经济现实情况，韩国银行每5年对统计基准年份进行修改。