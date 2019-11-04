明年外国劳动力引进规模为5.6万人 连续4年持平

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韩国国际广播电台报道：明年通过雇佣许可制引进的外国劳动力（持E-9签证）定为5.6万人，这是自2017年以来连续第4年保持同一水平。18日下午，政府召开第27次外国劳动力政策委员会，确定了包括上述内容的2020年度外国劳动力引进和运营计划。在明年引进的5.6万人中，首次入境人员为4.4万人，较今年增长1000人；再入境人员为1.2万人，较今年减少1000人。再入境人员是指作为非专业劳动者（E-9签证）在韩国工作后回国，再度入境后在同一工作单位工作的外国劳动者，他们总共可在韩国居留9年8个月。政府表示，虽然制造业企业对外国劳动者的申请需求在减少，但考虑到推行每周最长52小时工作制带来的影响，决定维持去年的引进规模不变。对于因每周52小时工作制需要补充人力但在招聘本国人方面存在困难的300人以下制造业企业，只需提交劳动时间缩减计划，便可获得较雇佣上限人数多20%的外国劳动力人员。政府还表示，将在反映企业需求的同时进行合理分配，减少引发非法居留者雇佣现象的因素。按照行业划分，制造业获得的分配名额最多，为4.07万人；接下来分别是农畜产业6400人、渔业3000人、建筑业2300人、服务业100人。政府表示，为解决建筑行业非法居留者问题，将在公共部门建筑工地全面推广发行包含外国人居留资格信息的电子卡。