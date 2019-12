Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道:韩国男团防弹少年团(BTS)歌曲《I Need You》MV在YouTube上的点击量突破2亿次。经纪公司BigHit Entertainment24日表示,歌曲《I Need You》在YouTube上的点击量于23日晚8点35分突破2亿次。《I Need You》是防弹少年团2015年发布的迷你专辑《花样年华pt.1》的主打曲。这首歌曲是他们出道后第一首在国内地面波电视音乐节目中获得第一名的歌曲,同时也成为了防弹少年团成长过程中的重要转折点。美国公告牌排行榜上月也将这首歌收入了“定义2010年代的100首歌曲”(公告牌精选100首)中。包括点击量超过8亿次的歌曲《DNA》在内,防弹少年团的《FIRE》、《FAKE LOVE》和《Boy With Luv》等14首歌曲YouTube点击量均超过2亿次,创下了韩国歌手的最高纪录。