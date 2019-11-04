文在寅24日同安倍晋三举行首脑会谈 强调开诚布公进行对话

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韩国国际广播电台报道：文在寅总统24日与日本首相安倍晋三举行首脑会谈，就日本限制对韩出口和韩国考虑终止《韩日军事情报保护协定》问题进行了讨论。文在寅表示，此次会谈受到国内外的极大关注，我们深知国内外的期许何在。他说，为解决两国间的问题，直接见面并开诚布公地进行对话至关重要。上次在泰国曼谷同安倍晋三首相见面，再次确认了双方能够通对话解决两国间的问题。安倍晋三表示，两国许久未能举行会谈，日韩是相互重要的邻国，尤其是在北韩问题和安全保障有关问题上，日本与韩国以及韩美日合作非常重要。安倍晋三说明了希望改善两国关系的意愿。韩日首脑会谈原定举行30分钟，但实际进行了45分钟。文在寅已结束韩日首脑会谈、韩中首脑会谈以及韩中日领导人会议等此行所有日程，将于25日返回韩国。另据最新报道，青瓦台发言人高旼廷当天下午在记者会上说，文在寅总统在韩日首脑会谈中表示，希望日本尽快将对韩出口措施恢复到7月1日以前的水平。对此，日本首相安倍晋三说，两国最近就出口管理政策进行了有益的对话，今后将通过出口当局间的对话解决问题。有关被强征劳工问题，韩日元首确认了相互的立场，对通过对话解决问题的必要性达成了共识。在谈到韩半岛问题时，韩日元首就最近韩半岛的严峻局势交换了意见，强调韩日和韩美日间的密切合作与沟通至关重要。