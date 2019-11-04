文体部：今年外国游客或达1750万人 创历史新高

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韩国国际广播电台报道：据预测，今年访韩外国游客有望达到1750万人，创历史新高。文化体育观光部和韩国观光公社24日推算，今年的游客数量有望超过历史最高值——2016年的1724万人次，观光收入将达到25.1万亿韩元，所产生的生产和就业效应也将分别达到46万亿韩元和46万人。文体部和观光公社分析认为，扩大吸引特定中国游客、实现韩国旅游市场多元化是外国游客增加的主要原因。文体部今年曾两次召开韩中文化观光部长会议，强化了两国间的旅游合作，同时针对中国大学生实行签证简化制度。 另外，为吸引中国中产阶层人士再次访韩，放宽了针对高收入地区发放多次签证的条件。由此，到今年11月为止，来韩中国游客达到了551万人，同比增加26.1%。另外，韩国还面向东南亚和中东市场施行团体电子签证制度，并通过“东盟招待周”等活动，利用韩流明星进行宣传营销。截至今年11月，东南亚和中东游客达294万人次，比去年同期增加了10%。此外，预计到今年年底，美国游客人数将突破100万人次，成为继中国大陆、日本和中国台湾之后，又一访韩游客破100万的国家。文体部和观光公社将于26日上午在仁川国际机场举行活动，纪念外国游客人数突破历史最高纪录。届时，文体部长官朴良雨将向今年第1725万位来韩旅游的印度尼西亚游客赠送花环和花束。