北韩尚无圣诞军事挑衅迹象

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韩国国际广播电台报道：此前提到“圣诞礼物”、提高对美施压力度的北韩到目前为止尚未出现军事行动迹象。本月3日，北韩强调美北谈判年末期限，并称“选择什么样的圣诞礼物取决于美国的决心”。此后北韩进行了2次重大试验，并召开党中央军事委员会，强调加强自卫国防力量。有观察认为，北韩的“圣诞礼物”有可能是洲际弹道导弹。韩美两国军事部门为应对北韩挑衅，对北韩全境展开精密监视。青瓦台也密切关注北韩动向，但并未发现军事挑衅迹象。从北韩朝鲜中央电视台和《劳动新闻》等媒体报道来看，北韩内部情况也与平时没有差别。有分析认为，北韩自15日以后已连续十天没有发布谈话，有可能正在观望美国的动向，并进行内部讨论以决定政策。北韩若进行大力度的挑衅，有可能打破对话局面。另外，不久前中国和俄罗斯向联合国安理会提交了要求缓和对北制裁的决议草案并强调对话，这一点北韩也需要顾及。需要关注的是将于本周召开的劳动党中央委员会全体会议，北韩此前曾表示将在这次会议上决定重要政策。若北韩在圣诞节期间不进行军事挑衅，有可能在党中央委员会全体会议后发布强硬路线。不过由于时差问题，美国的圣诞节一直要到韩国时间的26日下午，北韩进行挑衅的可能性犹存。