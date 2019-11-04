三星电子当选韩国大学生最想就业企业 大韩航空排名第二

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：最近一项调查显示，三星电子当选韩国大学生最想就业的企业，其次是大韩航空，第三名是希杰第一制糖。26日，就业信息网站JobKorea发布了“百大企业就业品牌”调查结果，这项调查以1059名韩国四年制大学学生为对象，就销售额排名前100的企业中最想就业的企业进行了调查。调查以多选的方式进行，结果显示，选择三星电子的大学生最多，占到了10.6%。第二、三、四名分别是大韩航空（7.6%）、希杰第一制糖（6.7%）和韩国电力公社（5.9%），三星物产和易买得以5.1%的得票率并列第五。此外，新韩银行（4.8%）、起亚汽车（4.5%）、韩亚航空（4.4%）和SK海力士（4.3%）等也排名靠前。自该调查实施以来，三星电子从2004年起曾连续12年占据榜首，2016年希杰第一制糖曾问鼎冠军，但从2017年开始，三星电子重回榜首。大学生希望就业的企业根据性别和专业有所不同。男学生最希望就业的企业是三星电子（14.2%），接下来分别是韩国电力公社（7.2%）、SK海力士（7.2%）、大韩航空（6.8%）和三星物产（6.6%）。女学生最想就业的企业则是希杰第一制糖（9.4%），大韩航空（8.4%）、三星电子（7.7%）、韩亚航空（6.1%）、易买得（5.5%）和乐天酒店（5.1%）等紧随其后。理工类专业学生最想就业的企业是三星电子，占比高达19.4%。经济商业类专业的学生则选择了新韩银行（9.4%）。最受人文社会类专业学生欢迎的是大韩航空（8.8%）。艺术体育类专业学生最想在三星物产（10.7%）就业。大学生在选择希望就业的企业时，最看重的因素是高年薪，福利制度和工作环境（23.8%）、企业管理人的形象（21.7%）等也是主要因素。