北韩女足退出东京奥运会预选赛 或放弃奥运会

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韩国国际广播电台报道：北韩女足国家队退出2020年东京奥运会女足亚洲区预选赛A组比赛，原定明年2月在济州岛举行的南北女足对决也由此落空。韩国足球界人士25日在与韩联社的电话通话中表示，北韩足球协会日前通知亚足联将不会参加奥运会女足亚洲区预选赛决赛阶段比赛，但并未说明具体原因。北韩退出后，A组将由3支队伍进行比赛，没有新增球队。今年10月18日在马来西亚吉隆坡举行的东京奥运会亚洲区预选赛决赛阶段抽签仪式中，北韩、韩国、越南和缅甸被分在A组。澳大利亚、中国、泰国和中国台湾则被分在B组。预赛决赛阶段的比赛分A、B两组进行，每组前两名将以交叉赛方式进行淘汰赛，获胜的两支队伍和东道主日本队将参加东京奥运会女足比赛。A组预赛定于2020年2月3日到9日在济州岛举行。原本韩国队与北韩队将于明年2月9日进行A组预赛最后一场决赛，但是随着北韩队退出预赛，实力高于越南队和缅甸队的韩国队获得小组第一名的可能性大幅上升。B组中，澳大利亚队的实力最为强劲，韩国队若获得小组第一，极有可能在淘汰赛中与中国队相遇。在最近结束的东亚足球锦标赛中，韩国队与中国队打成平手。随着北韩的退出，从未入围奥运会的韩国女足有望出战东京奥运会。