韩青少年女权运动家杨智惠入选CNN“年度推动亚洲变革5位青年运动家”

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韩国国际广播电台报道：青少年女权主义团体WeTee联合代表、22岁的杨智惠（音译）被美国CNN评选为“今年推动亚洲变革的5位青年运动家”之一。当地时间25日，CNN评价称，杨智惠去年组织了揭发校园性暴力的校园“Me Too”集会，并建立了青少年女权主义团体，将韩国的“Me Too”运动扩散到了青少年群体中，让女学生可以揭露发生在教室里的两性不平等和性暴力。CNN还介绍称，今年2月杨智惠出席了联合国儿童权利委员会会议，向国际社会介绍了韩国校园“Me Too”运动的现状。受这一活动的影响，韩国教育部建立了负责两性平等的部门、开设了针对学生性暴力的公开举报渠道。此外，更多的学生加入了女权主义运动，对父权制和厌恶女性行为提出抗议，推动韩国的性别文化发生改变。CNN报道称，杨智惠从16岁开始参加女权主义活动，她对学校要求女学生穿着举止端庄、教师和男学生对女学生外貌评头论足的现象感到愤怒。去年，她策划了由韩国各地初高中30多个女生团体参加的集会，今年被选为WeTee的联合代表。另外4名上榜的青年运动家分别为24岁的台湾性少数群体平权运动家翁钰清，上月当选香港东区城市花园选区议员、23岁的仇栩欣，12岁的印度环保少女瑞迪玛（Ridhima Pandey），缅甸提倡言论自由组织Athan联合创办人、24岁的叶怀斐翁（Ye Wai Phyo Aung）。