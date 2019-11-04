韩造船业今年接单量有望连续两年全球第一

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韩国国际广播电台报道：有预测显示，韩国造船业今年将继续击败中国，实现接单量连续两年全球第一。据英国造船和海运动态分析机构克拉克森的数据，截至今年11月，韩国承接船舶订单累计达712万修正总吨（CGT）、订单额164亿美元，高于中国的708万修正总吨和153亿美元。截至11月，按修正总吨计算，今年韩国接单量占全球的36%。另外，本月现代重工接单28亿美元，大宇造船接单5.6亿美元，三星重工的17亿美元LNG运输船预计也将计入本月的业绩。韩国接单量2015年、2016年排名第三，位居中国和日本之后，2017年紧随中国排名第二 ，去年接单量达到1308万修正总吨，超过中国的1000万修正总吨，跃居第一。不过受美中贸易摩擦影响，今年全球订单萎缩，韩国三大造船巨头均未能实现全年接单目标。三星重工接单71亿美元，完成了今年接单目标的91%。现代重工接单120亿美元，完成目标的76%。大宇造船接单61亿美元，完成目标的73%。韩国造船业正逐步走出2016年订单荒的阴影，今年4月以后建造量逐步上升，雇佣规模也恢复到了11万人以上。造船业雇佣规模在2015年底为18.8万人，去年8月跌至10.5万人，今年7月再度超过11万人，11月为11.1万人。另外，受国际海事组织船用燃油限硫新规影响，业界预计明年市场对LNG动力船的需求将上升。