韩政府发布明年新政手册 含最低时薪涨至8590韩元等内容

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韩国国际广播电台报道：韩国企划财政部30日发行介绍2020年27个政府部门制度和法规变动事项的手册，具体包括明年韩国最低时薪将上调至8590韩元；所有未满7周岁的儿童都可领取每月10万韩元的儿童补贴；收入位居下游40%的65岁以上老人可领取的基本养老金从每月25万韩元上调至30万韩元；高中二年级学生将享受免费教育优惠；每周最长52小时工作制将推广到50到299人规模的企业。明年1月1日起，最低时薪将上调至8590韩元，较今年上涨2.9%。这一涨幅较2018年（+16.4%）和2019年（+10.9%）有较大幅度的调整。最低时薪不仅适用于长期雇员，临时工、计日工、计时工和外国劳动者等所有劳动者均被覆盖。明年起，政府还将向所有未满7周岁的儿童发放每月10万韩元的补贴。今年的发放范围为未满6周岁儿童。另外，为加强对65岁以上低收入者的支援，每月最多30万韩元的基础养老金发放范围从收入位居下游20%扩大到下游40%。由此，基础养老金上调人数从156万人增至325万人。今年第二学期起面向高三学生实行的高中免费教育明年将推广到高二学生。学生每年人均可减免158万韩元的费用，包括入学费、授课费、学校运营支援费、教科书费等。另外，每周最长52小时工作制明年起将推广到50至299人规模的中小企业。不过这些企业将获得1年的过渡期。此外，女性生殖系统超声波检查、胸部和心脏超声波检查将分别从明年上半年和下半年起纳入医保范围；劳动奖励金（EITC）最低支付额将从3万韩元上调至10万韩元；住房养老金加入年龄从现行的60岁下调至55岁等。