韩综合股指跌破2200 明日起金融市场休市

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韩国国际广播电台报道：今年韩国股市、汇市等金融市场在30日结束最后一天交易后休市。30日，韩国综合股价指数（KOSPI）报收2197.67点，较前一交易日下滑6.54点，跌幅为0.30%，跌破2200点大关。当天，外国投资者净卖出3289亿韩元股票，机构投资者和个人投资者分别净买入1938亿韩元和1225亿韩元股票。市值排名靠前的股票中，三星电子、SK海力士双双下跌，跌幅分别为1.24%和1.98%。NAVER、三星生物制品、LG化学则分别出现1.63%、0.81%和2.25%的上涨。按照行业来看，电子电气（-1.11%）、证券（-1.435%）、银行（-0.83%）等走弱，医疗精密（+1.24%）、服务业（+0.64%）、通信（+0.51%）和化学（+0.46%）则出现上扬。综合股指交易量为4.0653亿股，交易额约为4.0411万亿韩元。科斯达克（KOSDAQ）报收669.83点，较前一交易日上涨8.59点，涨幅为1.30%。外国投资者和机构投资者分别净买入481亿韩元和360亿韩元股票，个人投资者净卖出797亿韩元股票。科斯达克交易量为7.4060亿余股，交易额约为3.7190万亿韩元。KONEX的交易量约为30万股，交易金额为24亿韩元。当天，首尔外汇市场上，韩元兑美元汇率报收1156.4韩元兑换1美元，较前一交易日下滑5.1韩元。另外，韩国交易所将31日指定为休市日，综合股指、科斯达克、KONEX等股市和衍生品市场仅交易至30日，31日不计入交割日。明年首个交易日为1月2日。受股市开盘仪式影响，综合股指、科斯达克和KONEX的开盘时间推迟1个小时至上午10时。收盘时间保持不变，为下午3时30分。盘前交易时段为上午9时至10时，盘后交易时段为下午3时30分至6时。衍生品市场也将于明年1月2日上午10时开市。银行间外汇市场31日休市，1月2日开市，开市时间推迟1个小时至上午9时。