今年韩国将向科技和信息通信技术领域投入5.1929万亿韩元

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韩国国际广播电台报道：今年韩国将向科学技术和信息通信技术（ICT）领域研发项目投入5.1929万亿韩元。科学技术信息通信部（以下简称“科技部”）1日发布了《2020年度科学技术和信息通信技术研发项目综合施行计划》。科技部为打造创意性、挑战性的基础研究环境设施，今年将向基础研究领域投入1.5312万亿韩元预算，较去年增加3198亿韩元。生物制药和医疗技术、纳米素材、宇宙技术开发、核能研究等源头技术研究将获得1.6804万亿韩元的预算。通信技术领域的投资将主要集中在以5G移动通信为基础的产业培育上。根据去年7月制定的“5G+ICT研发技术路线图”，网络设备、下一代智能手机、增强现实和虚拟现实设备、 联网机器人、信息安全、边缘计算、体验型内容等领域的技术开发将获得879亿韩元的投资。另外，5G设备和终端零件开发将投入100亿韩元。另外，为了保持全球移动通信领域的领先地位，科技部将支持开发6G移动通信技术。科技部决定策划1万亿韩元规模的6G核心技术开发项目并推进可行性调查，同时向与芬兰联手进行的6G共同研究投资9亿韩元。科技部将于本月内在首尔和大田召开说明会，详细说明研发项目的具体内容和招募时间、程序等。