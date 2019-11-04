46%韩国民众对目前生活满意

韩国国际广播电台报道：据KBS新年民意调查结果显示，5成以上韩国民众对目前的生活感到满意，而对10年以后的韩国社会变化持乐观态度的人和持否定态度的人比率相同，分别约占比33%。



据调查结果显示，46.6%的受访者对自己目前的生活满意。其中，回答“非常满意”的人占10.4%，较满意的人占36.2%。而对自己生活感到不满意的人占比15.6%，较不满意和一点也不满意的人分别占11.4%和4.2%。另有37.7%的受访者回答“感到一般”。



在10年后的韩国社会变化方面，持乐观态度的人占32.9%，持否定态度的人占32.8%，认为不会发生很大变化的人占32.4%，所占比重相差不大。



在2020年韩国社会所需要的核心价值方面，绝大部分人选择了“公正”，所占比重达20.2%，然后依次为“安全”、“平等”、“和平”、“正义”、“统合”、“创新”和“自由”。



此外， 韩国民众将经济增长、政治改革、低生育率和老龄化等问题视为今年迫切需要解决的问题。



KBS委托韩国Research于去年12月23日、24日和26日，以全国1000名19周岁以上成年男女为对象，通过电话方式进行此次民意调查，应答率为12.2%，可信任度为95%，误差范围为±3.1个百分点。

Share Close weibo Copy