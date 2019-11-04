文在寅：南北韩应为金正恩回访韩国作出努力

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅7日通过新年贺词，介绍了新年国政运作方向。文在寅认为，目前美北、南北对话暂停，韩半岛迈向和平的进程陷入一段艰难时期。美北正式开始对话以后，一直以来是以美北对话为主，今后南北韩应保持合作，从可以着手的部分开始做起。文在寅希望与金正恩再次会晤，持续与其进行对话，并提议金正恩对韩国进行回访。文在寅称，在美北对话陷入僵局，南北韩关系受挫的现在，反而更需要寻求增进南北合作的实质性方案，具体包括在非军事区一带进行合作和开展体育交流，向联合国教科文组织申遗，并就南北韩组成联队参加东京奥运会进行协商。文在寅还说，南北韩应为重启开城工业园区和金刚山旅游项目持续作出努力。文在寅说，韩国将进一步发展与美国的同盟关系，并与中国加强合作。如果日本废除出口管控措施，两国关系将会取得更快的发展。文在寅还说，将致力于实现国民能够亲身体验的切实变化，迈向共同繁荣。他切身体会到国民对公正社会的强烈要求，将在所有领域果断改善不公正行为，国会通过《高级公职者犯罪调查处设立法》即是遏止任何人在法律面前享有特权，如果检警调查权调整法案也获得通过，将完全建立旨在实现权力机构改革的制度基础，今后将不会停止改革的步伐。