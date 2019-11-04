法务部大幅调动检察高层 检察总长尹锡悦亲信被撤换

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韩国国际广播电台报道：韩国法务部8日对32名检察高层干部进行了人事调动。最为引人注目的是，检察总长尹锡悦的亲信、负责指挥调查的5名大检察厅干部全部被撤换。负责调查法务部前长官曹国家人舞弊嫌疑的反腐重案部长韩东勋、负责调查青瓦台干预蔚山市长选举嫌疑的公共调查部长朴璨浩分别被远调釜山和济州，代表检察向国会递交反对高级公职者犯罪调查处设立法案意见的企划调整部长李沅锡（音译）也被调至京畿道水原。统筹对曹国家人调查的首尔中央地方检察长裴城范被调任法务研修院院长。最受尹锡悦信任的水原地方检察长尹大镇也被调任司法研修院副院长，该职务相对来说属于闲职。曾在法务部长官秋美爱的人事听证会准备团中担任媒体宣传组长的首尔南部地方检察厅副检察长沈载哲被任命为反腐重案部长，接手负责曹国相关调查。水原地方检察厅副检察长裴龙元（音）则被任命为公共调查部长，将负责青瓦台干预市长选举一案。韩国总统文在寅的大学后辈、法务部检察局长李盛润被任命为下一任首尔中央地方检察长。另外，卢武铉政府时期曾在青瓦台负责特别监察的首尔东部地方检察厅长赵南宽被任命为法务部检察局长，该职位是负责检察人事和预算的核心职位。此前有意见认为，为保障法务部脱离检察的影响力，应任命非检察背景人士，但是未能找到合适人选。