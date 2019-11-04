KDI：经济仍低迷 部分指标改善预示缓和前景

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韩国国际广播电台报道：韩国政策性研究机构韩国开发研究院（KDI）连续10个月指出经济处于低迷状态。不过研究院也表示，随着零售和服务业生产增幅扩大，经济先行指标有所改善，经济低迷有可能得到缓解。韩国开发研究院9日发布的《1月经济动向》显示，虽然去年11月投资和制造业持续低迷，但国内机械订单和建设订单大幅增加，经济心理指数也有所上扬。11月，产业生产受矿工业减幅收窄、服务业生产增幅扩大的推动，从前一个月减少0.2%转为增长1.2%。 在零售方面，由于零售额和消费相关服务业生产增幅均有所扩大，消费者心理指数也达到100.4，超过基准值100，消费低迷全面呈现出缓和的迹象。11月零售额以轿车和化妆品为中心增长3.7%，较前一个月的增幅2.0%有所扩大。但韩国开发研究院也指出，投资和制造业仍持续低迷。11月设备投资指数下滑2.3%，较前一个月跌幅略有收窄。其中航空器投资持平，但机械类投资、机械类内需出货指数分别出现0.9%和4.2%的下滑。11月建设投资下滑4.7%，较前一个月3.7%的减幅有所扩大。制造业库存率进一步扩大，从前一个月的115.6%升至11月的116.3%。另外，出口受半导体和对华出口减少影响持续下滑，不过减幅从14.4%收窄至5.2%。总体进口受初级产品和中间产品进口减少放缓的推动，减幅从13.0%大幅收至0.7%。贸易收支呈现20.2亿美元顺差，远低于去年同期的41.8亿美元。11月就业人数同比增长33.1万人，保持增长势头。12月消费者物价增长0.7%，较前一个月（0.2%）有所上升，但是扣除食品和能源后的核心物价仅增长0.6%，仍在低位徘徊。