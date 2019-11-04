销售额过万亿韩元的超级企业20年来成倍增长 2012年后增速放缓

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韩国国际广播电台报道：据统计，韩国销售额超过1万亿韩元的“超级企业”从1998年的83家增至2018年的197家，20年间增加了1倍。但有分析指出，“超级企业”从2012年起增速放缓，韩国经济需要新的增长动力。组织开发专门企业持续增长研究所14日委托企业分析专业机构韩国CXO研究所进行的“1998-2018年上市公司销售额1万亿韩元企业现状”调查结果显示，1998年金融危机时，韩国国内上市公司中销售额超过1万亿韩元的企业有83家。此后，该类企业的数量持续增长，2001年首次突破100家，增至117家，2003年为114家，2012年为192家。但2013年至2017年间，销售额超过1万亿韩元的企业数量反倒少于2012年，2016年更是跌至180家，仅及2010年的水平。2018年，该数字才恢复到197家，超过了2012年192家的水平。持续增长研究所代表理事表示，2012年至2018年，企业销售额平均增长率仅为0.4%，显示国内“超级企业”的增长已达上限。在第四次工业革命来临之际，如何打破现有的产业规制，创造新的增长动力，成为了目前的课题。目前，连续21年销售额超过1万亿韩元的企业有韩华生命（金融）、KT（通信）、S-oil（石油化学）、现代建设（建设）、大韩航空（航空）、三星重工业（造船）和乐天购物（流通）等。而同期销售额持续超过10万亿韩元的超大型企业有三星电子、三星生命、POSCO和韩国电力4家。