1亿韩流粉丝时代即将来临

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：受防弹少年团(BTS)等K-Pop偶像组合影响，全球将迎来1亿韩流粉丝时代。韩国外交通商部下属公共外交专门机构韩国国际交流财团在日前发行的“2019地球村韩流现况”资料中表示，世界各国的韩流粉丝俱乐部会员达到9932万人，较前年的8919万人增加了11%。从世界各地的韩流粉丝增加情况来看，欧洲由前年的660万人增加到去年的1504万人，增幅高达128%。非洲和中东地区的韩流粉丝由前年的23万人增加到去年的32万人，增幅为39.1%。美洲地区由1185万人增加到1215万人，增幅2.53%。亚洲和大洋洲地区由7060万人增加到7181万人，增幅各为1.71%。从各国情况来看，韩流粉丝增加最多的国家为俄罗斯，该国的韩流粉丝由前年的298万人增加到去年的1161万人，增幅高达290%。据分析，以防弹少年团等K-Pop演唱组合为中心，韩流得以在大部分国家推广。另外，韩剧等也是促使韩流扩散的因素。韩国国际交流财团指出，过于偏向防弹少年团和TWICE等演唱组合以及中国的“限韩令”、日本的嫌韩等都可能会阻碍韩流发展。该财团理事长李根(音译)指出，韩流起到了韩国软实力的引领作用，成为韩国公共外交的重要资产。韩国应拟定旨在有效应对阻碍韩流发展因素的体系和危机管理等战略。