经济学人智库：韩国民主指数排名全球第23位 北韩倒数第一

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韩国国际广播电台报道：韩国在英国调查机构发布的民主指数中排名全球第23位。英国杂志《经济学人》附属经济学人智库22日发布“2019民主指数”，韩国在满分10分中得到8分，与去年持平，排名全球第23位，较去年下滑了2个位次。此次韩国仍被划分为“缺陷型民主”，与去年相同，以1个名次的差距落选“完全型民主”。美国、日本、以色列、捷克等与韩国同为“缺陷型民主”。经济学人智库从2006年起每年发布民主指数，评价全球各地民主主义发展程度，五大评价指标为选举程序和多元主义、政府的功能、政治参与、政治文化、市民自由。韩国在选举程序和多元主义指标的得分最高，为9.17分，政治参与指标得分最低，为7.22分。在亚洲主要国家和地区中，日本以7.99分排名紧随韩国之后，位居第24位，中国台湾以7.73分排名第31位，印度以6.90分排名第51位，菲律宾以6.64分排名第54位。去年以3.32分排名第130位的中国今年得分仅为2.26分，排名也下滑至第153位，与去年一样仍被分类为“威权政体”。北韩得分与去年相同，仅为1.08分，继去年之后，仍在167个调查对象中垫底。挪威（9.87分）、冰岛（9.58分）和瑞典（9.39分）占据了榜单的前三名，排名与去年相同。新西兰以9.26分排名第4，也是唯一进入前五的非北欧国家。进入前十名的国家还有芬兰（9.25分）、爱尔兰（9.24分）、丹麦（9.22分）、加拿大（9.22分）、澳大利亚（9.09分）和瑞士（9.03分）。经济学人智库表示，在167个调查对象中，76个国家被划分为民主主义体制，其中属于“完全型民主”的国家达到22个，较去年多2个。剩余的91个国家中，37个国家为较“缺陷型民主”低一个阶段的“混合型政体”，54个国家为“威权政体”。经济学人智库还指出，今年的平均得分为5.44分，低于去年的5.48分，是2006年开展调查以来的最低分，甚至低于全球金融危机后的2010年。