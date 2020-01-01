OECD：今年韩国潜在增长率预计为2.5% 下降0.2个百分点

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韩国国际广播电台报道：经济合作与发展组织（以下简称“OECD”）预测，今年韩国经济潜在增长率将从去年的2.7%降至2.5%。OECD28日表示，今年韩国潜在增长率估算值为2.5%，比前一年下降0.2个百分点。潜在增长率是指，有效利用劳动力和生产设备，在不使经济过热的前提下所能达到的最大增长率，是反映经济基础体力的指标。以OECD的估算值为准，韩国潜在增长率的下降速度在OECD成员国中偏快，目前只有土耳其（4.4%→4.0%）、爱尔兰（4.0%→3.4%）和冰岛（2.9%→2.5%）三个国家的降速高于韩国。韩国1997年的潜在增长率为7.1%，1998年经历金融危机后降至5.6%。而10年后的2009年再次受到金融危机影响，潜在增长率跌至3.8%，首次进入3%水平。2018年再次进入2%水平，跌至2.9%。预测指出，明年韩国潜在经济增长率将进一步降至2.4%。有分析指出，近期韩国经济潜在增长率快速下降的主要原因为生产年龄人口减少和生产效率增速钝化。目前，韩国15-64岁生产年龄人口自2017年开始出现减少，且减少趋势今后仍将持续。而全要素生产率的增长率也出现下行，韩国经济的革新速度也出现钝化。延世大学教授成太胤表示，要提高潜在增长率，企业需加大投资，但这方面的长期展望并不乐观。目前需降低服务业中的新产业壁垒，提高生产效率。