三星稳居韩企第一 现代汽车第二SK第三

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在韩国四大企业集团中，三星以较大差距继续保持领先地位，现代汽车和SK分列第二和第三位。韩国CXO研究所29日公布近5年针对韩国四大企业集团进行的分析结果。结果显示，以去年底为准，三星位列第一，然后依次为现代汽车、SK和LG。根据四大企业集团资产变化情况，近5年三星继续占据独一无二的地位。2015年三星资产规模达327万亿韩元，2016年增至351万亿韩元，2017年363万亿韩元，2018年399万亿韩元，2019年突破400万亿韩元，达414万亿韩元。去年，三星电子资产占三星全体子公司比重达52.8%而现代汽车和SK围绕第二位展开激烈竞争，且竞争逐步加剧。2015年现代汽车资产达180万亿韩元，2016年增至193万亿韩元，2017年218万亿韩元，2018年增至222万亿韩元，2019年有所减少，为220万亿韩元。同期，SK资产从152万亿韩元增至217万亿韩元，继续呈现增加态势。CXO研究所预测，虽然以资产规模来看，排名未出现变化，现代汽车和SK依然分列第二和第三位，但考虑资产增速，SK或将超越现代汽车占据第二位。在销售额方面，SK排名已升至第二，2018年达184万亿韩元，超越现代汽车的170万亿韩元。SK营业利润和营业利润率增速情况也好于现代汽车。CXO研究所分析认为，若这种趋势持续下去，SK资产、销售额和营业利润排名将在1到2年内均升至第二。