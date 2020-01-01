去年12月韩国出口量时隔8个月转增

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韩国国际广播电台报道：去年12月，韩国出口物量指数时隔8个月转增。韩国银行（央行）29日发布的《2019年12月贸易指数和贸易条件》统计显示，去年12月出口物量指数为116.50，同比上升7.7%。出口物量指数从去年5月起连续7个月下跌，12月首次扭跌为涨。煤炭和石油制品出口量出现14.8%的减少，不过电脑、电子和光学机械（+14.9%）、化学制品（+11.8%）出口量增长，拉动总体出口量上升。上月出口额指数为109.77，同比下滑0.9%，出口额指数自2018年12月以来连续1年1个月下滑。机械和设备（+12.9%）出口额虽有所增长，不过电脑、电子和光学机械（-9.9%）、煤炭和石油制品（-6.3%）有所下滑，拉低总体出口额。另外，进口物量指数受电脑、电子和光学机械（+8.2%）、运输设备（+29.1%）进口量增长的推动，同比上升4.8%。进口额指数受矿工产品（-8.7%）和金属初级产品（-5.4%）进口额下滑的拖累，同比下滑1.0%。反映用一单位商品出口额可以获得的进口商品数量的商品贸易条件指数为91.09，较去年同期下滑2.6%，连续2年1个月下滑。 反映出口总额可换取的进口商品总量的收入贸易条件指数则较去年同期上升了4.9%。另外，2019年出口物量指数和出口额指数同比分别下滑2.2%和10.3%，进口物量指数和进口额指数同比分别减少1.8%和6.3%。