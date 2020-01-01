文在寅向准将晋级军官授予三精剑 称未来应收回战时作战指挥权

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅29日下午在青瓦台迎宾馆向晋级准将的军官授予象征将军的三精剑。文在寅表示，韩国应在未来收回战时作战指挥权，相信各位能够成为实现自主国防和收回战时作战指挥权的主力。青瓦台副发言人韩正宇（音）当天在三精剑授予仪式记者会上表示，文在寅总统向晋级军官强调了革新、包容、公正、和平和自主国防五大愿景。文在寅总统指出，军队也应通过武器体系、战略和战术、军事管理等领域的国防改革带动大韩民国的改革。总统还说，军队在实现两性平等、改善士兵福利等包容性领域也应跟上改革步伐，从入伍、任职、人事到休假等各方面更应跟进，实现公平公正。文在寅总统强调，只有拥有强大的国防力量，才能实现并保卫和平，创造和平的最核心主体正是军队。被授予三精剑的准将晋级军官共77人，包括陆军53人、海军11人、空军11人、海军陆战队2人，其中女性军官2人。三精剑授予仪式上，晋级军官宣誓将为国民献身，陆海空三军将共同实现护国、统一、繁荣精神。此前，该仪式由国防部长官向准将晋级军官授予三精剑，但2018年、2019年均由文在寅亲自授予。此次仪式上还首次举行了准将晋级军官齐呼实现护国、统一和繁荣口号的环节。