若新型肺炎疫情扩散 今年韩经济增长率将下降0.1至0.2个百分点

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韩国国际广播电台报道：若新型冠状病毒肺炎疫情继续扩散，今年韩国经济增长率预计将下降0.1至0.2个百分点。现代经济研究院30日在一份报告中表示，如果新型肺炎疫情继续扩散，将像过去发生严重急性呼吸综合征（SARS）和中东呼吸综合征（MERS）时期一样，出现金融市场变动性加大，出口和旅游业将因之而受挫。报告指出，如果新型肺炎病例集中在中国境内，今年1至4月赴韩旅游外国游客将减少61.6万人，旅游收入减少9000亿韩元。如果新型肺炎扩散至韩国，外国游客最多将减少202.1万人，旅游收入最多减少2.9万亿韩元。在出口贸易方面，因中国国内消费减少，韩国出口额将减少1.5亿至2.5亿美元。韩国国内消费也将深受新型肺炎影响，如果新型肺炎病例集中在中国境内，韩国国内消费将减少0.1个百分点。如果新型肺炎在韩国国内扩散，国内消费将减少0.3至0.4个百分点。韩国经济增长率也将因新型肺炎疫情扩散而出现变动。若疫情仅在中国境内扩散，今年第一季度韩国经济增长率预计将下降0.2至0.3个百分点，若在韩国国内扩散，将下降0.6至0.7个百分点。根据上述不同情况，全年经济增长率预计也将最多下降0.1到0.2个百分点。