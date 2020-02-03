去年韩国经常项目收支顺差为7年来最低

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韩国国际广播电台报道：受全球贸易量萎缩等影响，去年韩国经常项目收支顺差为7年来最低值。商品收支顺差虽有所减少，但受旅游收支逆差减少推动，服务收支逆差有所收窄。韩国银行6日发布的国际收支暂定值显示，去年韩国经常项目收支顺差规模为599.7亿美元，是2012年（487.9亿美元）以来的最低值，不过仍然延续了1998年亚洲金融危机以来的盈余趋势。美中贸易摩擦导致全球经济不景气、半导体等主要出口产品陷入低迷周期等因素造成韩国出口大幅减少。去年，韩国商品出口规模为5619.6亿美元，同比减少10.3%，进口规模为4851.1亿美元，同比减少6.0%，商品收支顺差为768.6亿美元，规模同比骤减332.3亿美元。服务收支和初次收入账户收支则有所改善。去年服务收支逆差为230.2亿美元，较前一年减少90.5亿美元。旅游收支逆差从2018年的165.7亿美元减至去年的106.7亿美元，对服务收支改善形成利好。旅游收入随着中国、日本等地入境游客大幅增长创下了历史最高纪录，达到216.3亿美元，旅游支出为323亿美元，同比减少28.3亿美元。全年初次收入账户收支顺差规模为122亿美元，刷新历史纪录。主要原因是韩国企业从海外法人获得的分红增加，达226.8亿美元，创下历史新高。分红收支也扭亏为盈，从2018年的33.2亿美元逆差转为去年的33.1亿美元顺差。另外，在直接投资方面，韩国投资者对海外投资增加355.3亿美元，外国投资者对韩投资增加105.7亿美元。受海外主要股市向好推动，韩国投资者对海外证券投资增加585.8亿美元，外国投资者对韩证券投资增加184.6亿美元。去年12月，经常项目收支顺差规模为43.3亿美元，连续8个月出现顺差。