韩防长郑景斗出席印度国际防务展 强调两国防务合作

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韩国国际广播电台报道：韩国防长郑景斗出席印度最大规模防务展“2020印度国际防务展（DefExpo2020）”，并强调韩国同印度应加强在防务产业方面的合作。国防部6日表示，郑景斗5日参观在印度北方邦举行的防务展，并同印度防长拉杰特∙辛格、北方邦省长阿迪特扬纳斯等主要人士会晤，就扩大两国防务产业合作交换意见。郑景斗听取北方邦省长阿迪特扬纳斯就北方邦正在建设的防务产业特别区所做的说明，并同阿迪特扬纳斯就韩国企业进驻时可获得的税额减免、场地使用等优惠政策交换意见。防务产业特别区是印度政府为吸引海外防务企业在当地生产而推进的主要政策之一。韩国国防部表示，双方一致认为防务产业合作对两国伙伴关系的实质性发展十分重要，并决定一同努力促使特别区成为推动两国防务产业互惠性发展的重要契机。郑景斗还参观了本届防务展上韩国企业的展台。本届防务展共有全球30多个国家的700余家企业参展，韩华防务系统公司、韩国航空宇宙产业、LIG NEX1等12家韩国企业参加。印度即将决定规模达3万亿韩元的防空武器大单，韩华的产品是有力候选之一。另外，郑景斗出席韩国企业恳谈会，就政府为开拓印度市场所作的努力进行说明，并听取了企业方面的建议。前一天下午，郑景斗还出席并主持了在印度新德里举行的韩国战争70周年印度参战士兵和家属邀请活动。郑景斗表示，作为大韩民国国防长官，将坚守参战士兵以生命换取的和平，将以强大的力量创造和平，不允许残酷战争再度发生。