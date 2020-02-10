现代、宝马等6家公司在韩召回49万辆缺陷车

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韩国国际广播电台报道：韩国国土交通部12日宣布召回现代汽车和克莱斯勒韩国公司制造、生产并销售的21款存在制造缺陷的车辆，总计49万4720辆。现代汽车制造并销售的Avante等2款汽车的部分老旧车辆存在车身稳定控制模块电源内部短路问题，可能引发火灾，共计召回49万1102辆。从本月17日起，这2款汽车可在现代汽车直营售后中心等处获得免费修理。克莱斯勒韩国公司制造并销售的2013年款菲亚特500变速电缆调整器耐久性不佳，变速电缆容易脱落，可能导致无法转换变速档，共计召回872辆。该款汽车从本月19日起可在克莱斯勒韩国公司官方售后中心获得免费修理。宝马韩国公司进口并销售的宝马320i等9款共2273辆汽车因气囊问题被召回。奥迪大众韩国公司进口并销售的捷达2.0TDI BMT等5款共计323辆汽车因变速器零部件缺陷被召回。被召回的还有德曼韩国公司进口并销售的93辆Lion's City CNF，光阳机车韩国公司进口并销售的2款共计57辆摩托车。具体召回情况可通过国土交通部运营的汽车召回网站（www.car.go.kr）进行查询，输入车辆号码等信息便可获取车辆是否属于召回对象及具体缺陷等信息。