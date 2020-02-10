韩航空公司因新冠疫情大幅减少东南亚航班

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韩国国际广播电台报道：在新型冠状病毒肺炎疫情在全世界扩散的情况下，韩亚航空和廉价航空公司决定除飞往中国的航班外，还大幅减少飞往东南亚等地的航班。据航空业界13日介绍，韩亚航空本月26日起暂停仁川至台湾台中的航班，下月3日起暂停仁川至泰国清迈的航班。此外，韩亚航空本月18日起还将仁川至河内航班从每周21次减至每周14次，仁川至曼谷航班从每周14次减至每周7次。同时，截至下月中旬还减少仁川至新加坡、仁川至芽庄、仁川至塞班航班。德威航空继暂停仁川至澳门航班后，还决定暂停仁川至清迈、仁川至菲律宾克拉克、仁川至河内、釜山至台中航班。此外，还决定截至3月20日将大邱至台北航班从目前的每天2次减至每天1次。真航空从本月17日起暂停釜山至曼谷航班，同时截至下月28日暂停釜山至札幌、仁川至菲律宾卡利博航班。釜山航空也决定截至下月28日暂停大邱至台北航班，且将每周运行14次的釜山至台北和釜山至岘港航班减少一半。易斯达航空截至本月底暂停釜山至台北航班，并决定在3月15日至28日期间停飞每周7次的釜山至曼谷航班。此外，还将大幅减少仁川至岘港、仁川至芽庄、仁川至曼谷、仁川至亚庇、清州至台北航班。济州航空也正在考虑减少飞往东南亚的航班。