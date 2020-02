Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道:韩国男团防弹少年团(以下简称“BTS”)的新专辑全球预售量突破402万张,创其专辑预售史上最高纪录。经纪公司Big Hit娱乐18日表示,根据发行公司Dreamuscompany的统计结果,防弹少年团第4张正规专辑《MAP OF THE SOUL : 7》在上月9日开始预售后的一周内,预售量就达到了342万张。截至17日,《MAP OF THE SOUL : 7》预售量已突破402万张,创下历史新高。防弹少年团17日公开了《MAP OF THE SOUL : 7》收录的20首歌曲,其中包括15首新歌,主打歌是《ON》。世界级流行巨星Sia参与《ON》伴唱的版本将通过全球音乐平台另行公开,更引发全球歌迷关注。防弹少年团的新专辑将于21日下午6点全球同步开售,随后防弹少年团将连续出演美国人气电视节目,与全球歌迷见面。