韩国将新冠肺炎疫情应对等级提升至最高级别

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅23日下午亲自主持召开新型冠状病毒肺炎(COVID-19) 疫情对策会议，会上决定将新冠肺炎疫情应对等级提高到最高“严重”级别。文在寅总统表示，政府在听取各方医学专家的意见后，决定将此次疫情危机预警级别提升到最高的“严重”级别，并将大力加强新冠肺炎疫情应对机制施行力度。文总统说，目前应对新冠肺炎疫情已经到了刻不容缓的地步，从现在开始的几天内是非常重要的关键时期。自2009年甲型H1N1流感蔓延时期发布最高等级的传染病危机预警之后，此次是韩国政府再次发布最高级别疫情危机预警。文总统说，必须迅速确认新冠肺炎确诊病例并尽早采取治疗等措施，防止疫情蔓延。目前已经到了政府与各地方自治团体、防疫部门、医疗机构和全体国民一同奋力战“疫”的关键时刻。新天地教会集体感染事件出现后，韩国的新冠肺炎疫情进入了新拐点。文总统表示，虽然目前韩国疫情面临着严峻考验，但是我们一定能够战胜疫情。政府有信心控制疫情进一步蔓延，提升对疫情的管控力度，呼吁国民积极响应政府、地方自治团体和医疗机构的努力与号召，有效抑制疫情扩散。文总统呼吁国民消除过于不安的心理，加强对政府的信赖，并给予积极协助。